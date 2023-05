Nuovo ingresso in Giunta Regionale, Michele Casino nuovo Assessore alle Attività Produttive

“Approvato il bilancio, come promesso, procederò al completamento della giunta. Di concerto con i partiti, i coordinatori regionali e i diretti interessati, Michele Casino avrà le deleghe alle attività produttive e Alessandro Galella le deleghe all’agricoltura. Una squadra rinforzata per l’ultimo anno di consiliatura”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

Le parole del neo Assessore:

Desidero ringraziare il Presidente della giunta Regionale Basilicata, Vito Bardi, il Ministro per le Riforme Istituzionali e coordinatrice regionale di Forza Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati , i coordinatori regionali di Lega Pasquale Pepe e di FdI Piergiorgio Quarto, i consiglieri regionali di Forza Italia, per l’importante attestato di stima rivolto verso di me attraverso la nomina quale Assessore Regionale di Basilicata per le attività produttive.

Sento forte su di me il peso, la responsabilità del compito per il quale sono stato chiamato in questo particolare momento storico della vita della nostra Regione e vi garantisco, sin d’ora, che lavorerò senza risparmiarmi per contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle nostre comunità, consapevole delle grandi sfide che ci attendono.

Cercherò di adempiere ogni giorno con onore e disciplina l’incarico di Assessore Regionale di Basilicata per le attività produttive, nell’esclusivo interesse dei lucani e della Basilicata.