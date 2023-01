Nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza: eletti cinque membri della Camera Penale di Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma della Presidente della Camera Penale di Basilicata.

“Il rinnovo delle cariche elettive del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Potenza è giunto al termine ed è doveroso ringraziare il Consiglio uscente per l’impegno profuso, soprattutto in questi ultimi anni pervasi da problematiche che hanno stravolto la nostra professione ed il ruolo dell’avvocatura nella società. Un plauso va a tutti coloro che hanno partecipato in prima persona a questo serrato confronto elettorale sia per l’impegno sia per i progetti che le idee.

Non può mancare il nostro abbraccio ai neo eletti Consiglieri dell’Ordine, con cui abbiamo scelto di condividere il percorso istituzionale per la profonda stima, orgogliosi di essere rappresentati per la grande professionalità che li contraddistingue nelle aule di giustizia.

La progettualità espressa dal nuovo Consiglio dell’ Ordine è stata condivisa da molti di noi, ed anche I’Avvocatura penalista ha trovato lo spazio ed il riscontro atteso, con l’elezione di 5 Consiglieri iscritti alla Camera Penale di Basilicata.

Una nuova sfida Vi attende, e noi saremo al Vostro fianco,

Avvocati!“

Il Presidente

Shara Zolla