Nota del Sindaco di Marsico Nuovo Sassano: “riaprire e potenziare l’ospedale di Villa d’Agri”

Il Primo-cittadino di Marsico Nuovo Gelsomina Sassano ci ha inviato un suo messaggio che pubblichiamo di seguito:

Sicuramente l’emergenza che stiamo affrontando è per tutti una esperienza difficile e inaspettata, ma chi ricopre suoli decisionali deve agire, non può aspettare che gli altri decidano per lui o altri interpretino le norme , decreti e ordinanze, questi vanno applicati secondo la ratio che li ha generati “tenere la gente a casa, evitare gli spostamenti” e secondo buon senso.

In tutto questo noi sindaci siamo in prima linea, attivati i COC dobbiamo coordinarli, dobbiamo riuscire a garantire i servizi essenziali, tutelando gli operatori, dobbiamo assicurare che chi è rientrato si isoli e faccia la quarantena a tutela della propria e altrui salute, a volte, anche una mancata risposta al cellulare genera apprensione; è un emergenza cui non eravamo abituati, ma la stiamo gestendo al meglio, senza un adeguato coordinamento.

A tutto questo si aggiunge che noi in Val d’agri assistiamo inermi all’abbandono: hanno chiuso l’ospedale di villad’agri, unico presidio di salute per i nostri cittadini che non possono ammalarsi non solo di Covid, ma di null’altro, non è possibile che dopo 6 giorni gli operatori (Medici, infermieri, oss, personale ausiliario) che hanno lavorato senza protezione sono stati mandati a casa nelle famiglie e molti non siano stati sottoposti a tampone.

Un territorio così vasto non ha più un pronto soccorso, ove già non era stato realizzato un pre-triage ed è accaduto ciò che non doveva accadere, ma ora è chiuso e non può garantire neanche interventi salvavita.





Non sono un medico, non sono manager, ma capisco che l’assenza di un direttore che si dedichi alla nostra struttura sta dando i risultati.

In questo momento, potevano essere utilizzati spazi già pronti, ex punto nascita, nuovo reparto Alzheimer per potenziare la strutture a affrontare l’emergenza, anche in considerazione del numero di lavoratori Eni ed indotto, presenti nell’area.

E’ necessario che l’Assessore Leone si adoperi per l’immediata riapertura dell’Ospedale e per il potenziamento della struttura considerato che il focolaio del virus si sta estendendo proprio in quest’area.

Sindaco di Marsiconuovo

Avv. Gelsomina Sassano