Modifica alla legge per il recupero di seminterrati e sottotetti: l’appello di Zipparri alla Regione

Il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri rende noto che, a seguito di numerose istanze pervenute da parte di professionisti i quali richiedono di differire oltre la data del 31 dicembre 2016 il termine per il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti, ha chiesto di portare all’esame del Consiglio regionale una proposta di modifica alla Legge Regionale N.8/2002 e ss. mm. e ii., che consenta la realizzazione degli interventi di recupero oltre questa data.

Si tratta di una questione stringente sia per le esigenze connesse a queste tipologie di interventi edili, sia per le norme recenti relative al Decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio 2020, che regolamentano il superbonus 110% da applicare sugli interventi di efficienza energetica, sulla riqualificazione antisismica, sull’installazione di impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici, compresi i sottotetti e i locali seminterrati ed interrati. Il superbonus 110% nasce nell’ambito di una serie di decreti governativi per il rilancio dell’economia del Paese, in seguito alla congiuntura negativa causata dalla pandemia da COVID-19, misura studiata per ridare linfa al settore edile.

La Legge Regionale n.8 del 2002 regolamenta sia la riqualificazione ed il recupero dei sottotetti e locali seminterrati ed interrati ad uso residenziale sia quelli ad uso commerciale, attraverso una disamina di parametri differenti. Tra le modifiche apportate negli anni vi sono le proroghe al 31 dicembre 2013 e la più recente al 31 dicembre 2016, oltre cui non ci sono stati altri rinnovi.

<<Ho inviato personalmente una comunicazione ai consiglieri regionali, alcuni rappresentanti l’area della Val d’Agri, affinché intervengano in modo urgente sulla Legge Regionale che consente interventi sui locali interrati e seminterrati, e sui sottotetti. I nostri centri storici possono trovare nuove occasioni di recupero e di riqualificazione energetica, in linea con le norme europee recenti sull’edilizia sostenibile>>, ha dichiarato il sindaco Marco Zipparri. <<Ritengo che nei decenni il settore edilizio abbia dato ossigeno all’economia della Basilicata, generando posti di lavoro. Ancor più in questo momento di particolare stagnazione economica che necessita di spinte importanti da parte delle istituzioni, anche in virtù del provvedimento governativo relativo al superbonus 110%>>, ha concluso Zipparri.