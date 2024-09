Lux Impianti: un’Eccellenza della Basilicata selezionata tra le “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo

Lux Impianti è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per la 5° edizione del programma “Imprese Vincenti”, un’iniziativa che premia l’eccellenza delle PMI italiane e ne valorizza i progetti di crescita. Questo riconoscimento prestigioso conferma l’impegno dell’azienda di Tramutola nell’innovazione e nella sostenibilità.

Giovedì 12 settembre, Lux Impianti ha avuto l’onore di rappresentare la Basilicata durante l’evento tenutosi a Bari, in cui sono state presentate le 10 migliori PMI di Puglia, Basilicata e Molise. Guardando all’elenco delle “Imprese Vincenti” di queste regioni, emerge un quadro di grande diversità settoriale che riflette l’ampiezza e la vitalità del tessuto economico del Sud Italia.

Accanto alla Planetek Italia, attiva nel settore aerospaziale, si trovano aziende come N&B Natural is better, operante nel settore della cosmesi, SPS Manifatture nella moda, Niketo per l’illuminazione, e Fiore di Puglia, eccellenza nel settore alimentare. La lista continua con Lab.Instruments nella chimica, Lux Impianti per l’elettromeccanica, Magel nelle manifatture, Aumatech per la meccanica, e Southenergy, attiva nel campo dell’energia.

“Grazie a Intesa Sanpaolo per questo riconoscimento,” ha dichiarato Lux Impianti. “Sono questi i traguardi che ci motivano ogni giorno a portare avanti con passione la nostra missione di innovazione sostenibile. Together for a better world!”

Lux Impianti, con il suo focus sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità, continua a crescere, dimostrando il valore del Made in Basilicata e contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia meridionale come culla di eccellenze industriali.