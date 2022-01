“Il 94,3% degli Over 50 in Basilicata (dati GIMBE) ha già fatto il vaccino: un grande risultato di maturità.

Ricordo che l’obbligo vaccinale per gli Over 50 entrerà in vigore il 15 Febbraio e che per fare la prima dose in Basilicata non è necessaria la prenotazione”.

Dichiara il Presidente della Regione Vito Bardi.