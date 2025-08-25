Linguaggio di programmazione Python: ecco dove viene utilizzato

Python è un linguaggio di programmazione che offre diversi vantaggi e viene utilizzato in numerosi contesti, dallo sviluppo web, alla progettazione di software, all’elaborazione dei dati, ai progetti di machine learning.

Si tratta di un linguaggio relativamente semplice da imparare, eseguibile su diverse piattaforme, correlato ad un software gratuito e integrabile a tutti i sistemi operativi.

Le potenzialità e i vantaggi di Python sono numerosi:

La sintassi semplice e intuitiva, molto simile alla lingua inglese;

La possibilità di scrivere un programma utilizzando un numero di righe di codice inferiore agli altri linguaggi;

La possibilità di integrare il linguaggio Python con altri linguaggi di utilizzo comune, come Java, C e C++;

La ricca libreria di codici riutilizzabili, che evita agli sviluppatori di scrivere il codice da zero;

La vasta community di sviluppatori di tutto il mondo, che rappresenta una fonte di informazioni e risoluzioni dei problemi;

Le risorse disponibili su Internet per chi volesse approcciarsi a Python e conoscere meglio questo linguaggio;

La trasferibilità sui vari sistemi operativi, Windows, Mac e Unix.

I principali campi di applicazione di Python

Come si è detto, Python è un linguaggio particolarmente versatile, che permette di essere utilizzato in diversi contesti e di rispondere a diverse esigenze.

Sviluppo di software

Uno dei campi di applicazione più diffuso di Python è lo sviluppo di software. In particolare, gli sviluppatori utilizzano questo linguaggio per individuare e tracciare i bug, per creare processi di automazione, per progettare i prototipi, per la gestione dei vari progetti, per lo sviluppo di applicazioni desktop e di videogames, grazie anche alla libreria grafica.

Test automatizzato dei software

Il test del software consiste nel controllare l’assenza di errori e la perfetta funzionalità di un progetto. Python mette a disposizione degli sviluppatori alcuni strumenti che consentono di eseguire automaticamente gli script di test, ottenendo il risultato del test ogni volta che il codice viene modificato.

Sviluppo web lato server

Anche gli sviluppatori back end possono trarre vantaggio dalla versatilità di Python grazie alla possibilità di progettare funzioni complesse, come l’interazione con database e altri siti e la protezione dei dati.

La disponibilità di vaste librerie di codice consente agli sviluppatori di velocizzare le procedure e di realizzare il prototipo rapidamente, senza scrivere codice da zero e testandolo direttamente con gli strumenti di Python stesso.

Script di automazione

Python permette di automatizzare molte attività comuni, risparmiando tempo ed evitando i problemi, ad esempio rinominare o convertire in un altro formato un grande numero di file, togliere le parole duplicate da un testo, eseguire operazioni matematiche, inviare email, scaricare contenuti, analizzare dati e trovare errori.

Attività di machine learning e data science

Con il termine di machine learning si intende quelle attività che insegnano al computer ad elaborare i dati, imparare e fare previsioni, mentre il data science è l’estrazione di informazioni dai dati. In tale contesto, con Python è possibile eseguire la pulizia dei dati, selezionare i dati in base a determinate caratteristiche, etichettare i dati, effettuare operazioni statistiche, creare tabelle, grafici e altre rappresentazioni di dati.

Anche chi si occupa di data science ricorre alle librerie di Python per classificare con precisione i dati e per applicare tecniche avanzate di machine learning.

Imparare Python

Dove formarsi e seguire un corso Python ? Mac Formazione si rivolge a tutti gli appassionati di programmazione e ai professionisti che desiderino specializzarsi con questo linguaggio innovativo. Anche per chi non avesse esperienze specifiche di programmazione, la capacità di comprendere Python rappresenta un’opportunità in più per affermarsi nel mondo del lavoro.

Tra le principali caratteristiche di Python si trova infatti la facilità di utilizzo, inoltre, trattandosi di un linguaggio interpretato, viene eseguito riga per riga, permettendo agli sviluppatori di individuare rapidamente gli errori.

Python è un linguaggio potente e versatile, e per utilizzarlo basta installare l’apposito software di interpretazione, compatibile con ogni tipo di sistema operativo. Si può scrivere il codice Python con un editor di testo, o con un ambiente di sviluppo, non solo tramite il computer ma anche con un dispositivo mobile come un tablet o. uno smartphone.