Infopoint CuoreBasilicata: alla scoperta di luoghi emozionanti

È nato infopointcuorebasilicata.it, l’infopoint del territorio di Comuni dell’Alta Val d’Agri e della Val Camastra che consente ai potenziali visitatori di porre domande via WhatsApp o email a cui risponde il customer service gestito dal team di Cuore Basilicata. Il sito dell’infopoint contiene anche delle sezioni con informazioni specifiche su ciascuno degli 11 Comuni e sulla cultura e la gastronomia dell’area.

infopointcuorebasilicata.it si va ad affiancare a cuorebasilicata.it, il sito che racconta i luoghi emozionanti di questo territorio e aggiorna su tutti gli eventi artistici e culturali, e a visitcuorebasilicata.it, l’infografica interattiva che consente di organizzare il proprio tour tra i vari Comuni.

infopointcuorebasilicata.it completa così l’offerta di informazioni nel web sulle attrattive di un territorio molto meno conosciuto di quanto meriti per le sue attrattive, favorendo un rapporto interattivo one to one con i potenziali visitatori.

L’iniziativa si inquadra nel più generale progetto di promozione del territorio Cuore Basilicata, realizzato con il patrocinio di Comuni dell’area ed il sostegno di Eni.