Incontro tra Bardi e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil

L’obiettivo è confrontarsi periodicamente – e con costanza – sui temi economici e sulle emergenze del territorio per condividere un percorso e una strategia d’intervento. Oggi – in un clima cordiale e collaborativo – il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha incontrato i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil (Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli) per un primo contatto in un’agenda che contempla una continuità di tavoli programmatici a cui interverranno anche assessori e direzioni generali in base all’argomento da trattare.

Le parti sociali valutano positivamente questo approccio, voluto dal presidente Bardi, nell’ottica di incrociare idee e progetti pur nel rispetto delle differenze di ruoli.

“Si apre così – dice Bardi – una stagione di confronto costruttivo e serrato con i sindacati regionali sui nodi cruciali di sviluppo territoriale. Vogliamo tutti insieme – conclude Bardi – dare risposte e soluzioni idonee non solo al mondo del lavoro ma a tutta la collettività lucana.

“La stagione di confronto tra Giunta Regionale e sindacati riaperta oggi, dopo la precedente legislatura decisamente insoddisfacente sul piano della concertazione sociale, è attesa adesso da impegni che segnino innanzitutto una svolta nel metodo della concertazione rispetto al passato”. Così i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, a conclusione dell’incontro con il Presidente Bardi. “Prendiamo atto della volontà dichiarata dal Presidente di cambiare il sistema di confronto e auspichiamo di non considerare il dialogo con il sindacato una ritualità e una formalità, insieme a quella di istituire – aggiungono i segretari confederali – tavoli programmatici per passare dalla genericità delle proposte presentate ad una discussione di approfondimento delle singole questioni da affrontare anche direttamente con gli assessori e i dirigenti dei Dipartimenti responsabili. La prova generale di questa volontà è rappresentata dalla qualità del confronto sulle emergenze sociali ed occupazionali che riguardano il Piano del Lavoro, il futuro di Stellantis, le numerose vertenze aziendali aperte, le risposte da dare al crescente disagio sociale di lavoratori, famiglie e pensionati. Per ora – affermano Mega, Cavallo e Tortorelli – siamo alla fase del metodo. Successivamente Cgil, Cisl, Uil entrerà in quelle di merito aggiornando proposte e indicazioni già note alla Giunta da tempo”.