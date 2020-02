Il Rotaract Club Val d’Agri adotta un koala con il WWF

Le immagini giunte dall’Australia negli ultimi mesi non hanno lasciato indifferenti i soci del club Rotaract Val d’Agri. Perchè se è vero, purtroppo, che sempre più spesso osserviamo fenomeni così devastanti, nessuno può rimanere insensibile al disastro naturale in atto. Milioni e milioni di piante andate distrutte e di animali uccisi dai roghi, in un susseguirsi senza fine.





Il Rotaract club Val d’Agri ha deciso, quindi, di partecipare alla campagna del WWF per provare a salvare una delle specie più a rischio dell’Australia: i koala. “Quest’anno gli incendi in Australia hanno distrutto buona parte delle foreste australiane. Sono 8.400 i koala uccisi nelle fiamme – commentano – Abbiamo già perso il 95% dei Koala! Secondo l’ultimo aggiornamento di WWF Australia, potrebbero essere oltre un miliardo gli animali uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia. Aiutiamo le associazioni a salvare gli animali in pericolo dalle fiamme. Il nome del koala scelto dai ragazzi è hope (speranza).

link all’iniziativa https://sostieni.wwf.it/adotta-un-koala.html