Il Gorgoglione conquista il torneo del Sauro

È stata la squadra di Gorgoglione ad aggiudicarsi l’undicesima edizione del “Torneo del Sauro” – Memorial Angelo Gilson Montano- il quadrangolare misto di calcio a cinque organizzato da TotalEnergies EP Italia con il supporto dei partner Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B e con il patrocinio delle amministrazioni di Guardia Perticara, Corleto Perticara e Gorgoglione, i tre comuni che ospitano gli impianti della JV Tempa Rossa.

Le gare si sono svolte nella giornata di domenica 17 settembre, al campo “Luciano Ambrosini” di Guardia Perticara. Il Gorgoglione ha superato in finale il Corleto Perticara, squadra che aveva vinto la passata edizione, mentre la rappresentativa di Guardia Perticara ha avuto la meglio sulla rappresentativa di TotalEnergies nella finale per il terzo posto.

In serata, dopo la cerimonia di premiazione di tutte le squadre, si è tenuto un momento conviviale con musica e prodotti della gastronomia lucana in piazza Vittorio Veneto, sempre a Guardia Perticara. Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusività, dedicata da qualche anno alla memoria del collega Angelo Gilson Montano. L’iniziativa è stata resa possibile grazie agli allenatori, ai presidenti delle società sportive, allo staff sportivo e tecnico, alle locali amministrazioni e a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo il torneo del Sauro, di anno in anno sempre più avvincente.