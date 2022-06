Il 4 e 5 giugno a Villa d’Agri festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

È tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, co-patrono di Villa d’Agri, che si svolgeranno domenica 5 giugno prossimo. L’effigie del Santo, custodita nella cappella privata di Palazzo Piccininni-D’Ottavio, verrà condotta in processione nella Chiesa Madre della Beata Vergine Addolorata di Villa d’Agri, dopo due anni di silenzio dovuto alla pandemia.

Le parole del Sindaco Marco Zipparri: “Sento doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per ripristinare una delle feste più sentite della nostra cittadina e per la buona riuscita dell’iniziativa religiosa, istituzionale e civile, primo fra tutti il parroco di Villa d’Agri, Don Peppino Lapadula. Ringrazio altresì il Comitato Feste, il Comando di Polizia Locale di Marsicovetere, ed in particolare gli operatori delle squadre della Forestazione gestite dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, che insieme agli operatori ecologici comunali, hanno dato un contributo fondamentale per la cura del decoro urbano”.