I 207 anni dei Carabinieri: in un anno svolti oltre 185 mila servizi esterni e 3.700 di ordine pubblico

Sono state 5.401 le risposte alle chiamate al 112 fornite dai Carabinieri in un anno, in Basilicata: il dato è stato reso noto oggi in occasione del 207/o annuale della fondazione dell’Arma, celebrato a Potenza nella sede della Legione Carabinieri Basilicata.

In un anno, i Carabinieri hanno svolto oltre 185 mila servizi esterni e 3.700 di ordine pubblico.

Le persone identificate sono state oltre 225 mila, quelle denunciate 9.390. Nei primi cinque mesi del 2020, i militari hanno arrestato 176 persone, nei primi cinque di quest’anno 247, con un aumento del 40 per cento. Alla celebrazione hanno partecipato il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e il generale di brigata Raffaele Covetti, comandante della Legione Carabinieri Basilicata. Sono stati premiati alcuni militari, che si sono “particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio a tutela della collettività e del bene comune”.

“Nel 207° Anniversario della fondazione dell’Arma, sempre più forte è la necessità di esprimere eterna gratitudine per una missione plurisecolare al servizio del nostro Paese. I Carabinieri sono da sempre un presidio di legalità e di sostegno alla popolazione, come dimostrato anche nella recente pandemia. Come Presidente della Regione Basilicata voglio esprimere tutta la mia vicinanza all’Arma dei Carabinieri, che anche nel territorio lucano si pone come uno dei principali punti di riferimento per tutti i cittadini, a tutela della loro sicurezza e dei loro diritti. Grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.