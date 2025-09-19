Fondo energetico Val d’Agri: in arrivo entro Natale le somme spettanti ai cittadini

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, presso la sede dell’Ufficio Comunale “Sportello Per Lo Sviluppo”, la Riunione della Conferenza dei Sindaci degli 11 comuni del Fondo Energetico Alta Val d’Agri e Calvello.
All’ordine del giorno vi era l’approvazione della fase conclusiva del provvedimento di individuazione dei cittadini beneficiari relativamente all’Avviso Pubblico per l’Erogazione di un contributo a sostegno della spesa energetica dei cittadini dell’Alta Val d’Agri e Calvello – Annualità 2024.
In apertura dei lavori, il Presidente e Vicesindaco di Viggiano, Gianfranco Moscogiuro, ha esposto il quadro economico riepilogativo del contributo da erogare.
La somma del contributo che verrà erogato alle famiglie degli 11 comuni coinvolti è pari a 3.795.637,43 mln.
Si chiarisce, dunque, che il bonus fisso per nucleo familiare viene confermato per un importo pari a 325€ e per componente (oltre il secondo) pari a 80€.
L’Ufficio “Sportello Per Lo Sviluppo”, inoltre, comunica di aver già messo in atto le procedure per la richiesta ad Eni e Shell delle somme spettanti.
Si può affermare, pertanto, che ogni nucleo familiare richiedente potrà ricevere il contributo richiesto entro la fine dell’anno.