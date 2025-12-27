Esplosione nella notte a Villa d’Agri: colpo al bancomat MPS, caccia alla banda

Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio notturno di Villa d’Agri intorno alle 3.30. Ignoti hanno preso di mira la filiale del Monte dei Paschi di Siena, facendo saltare lo sportello con l’uso di esplosivo. L’onda d’urto ha provocato seri danni alla banca, mentre l’ammontare del denaro sottratto è ancora in fase di accertamento e sarebbe stato contenuto grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’attacco sono immediatamente giunti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, affiancati dagli artificieri del Comando Provinciale di Potenza, impegnati nelle verifiche di sicurezza. I Vigili del Fuoco hanno invece controllato le abitazioni sovrastanti e limitrofe, scongiurando la presenza di fughe di gas o problemi strutturali. Non si segnalano feriti.

La fuga dei responsabili è stata articolata e studiata nei dettagli: dapprima a bordo di una piccola utilitaria, abbandonata e data alle fiamme nel territorio di Tramutola, poi su un’auto di grossa cilindrata diretta lungo l’asse Tito–Brienza. È scattato così il piano di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, con posti di blocco sulle principali arterie.

I militari sono riusciti a intercettare il veicolo dei fuggitivi nei pressi di Tito, dando vita a un inseguimento serrato protrattosi per oltre dieci chilometri. Per garantirsi la fuga, la banda ha disseminato la carreggiata di chiodi a tre punte, costringendo l’auto dei Carabinieri a fermarsi per la foratura degli pneumatici. Anche in questa circostanza, nessun appartenente all’Arma ha riportato ferite.

Le indagini proseguono per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’assalto.