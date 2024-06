Elezioni Europee e Comunali 2024: dati affluenza in Basilicata

Per le elezioni europee 2024 alle ore 23 di sabato 6 giugno ha votato il 14,64% degli aventi diritto. In particolare nella Circoscrizione Meridionale il dato dell’affluenza è ancora più basso, pari al 12,55%.

Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per le regionali in Piemonte.

L’affluenza per le elezioni comunali, ricordiamo che si vota in 3.698 Comuni italiani (52 in Basilicata), è stata del 20,63%.

In particolare in Basilicata l’affluenza per le elezioni comunali alle ore 23 di sabato 6 giugno è pari al 21,11%, (24,24% nei 10 Comuni del Materano, 20,67 nei 42 Comuni del Potentino.

Oltre 51 milioni di italiani al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo. l’Election day, che riguarda anche 17 milioni di elettori per le amministrative – con 3.698 Comuni che rinnovano sindaco e giunta – e 3,6 per le regionali in Piemonte, si è aperto regolarmente alle 15 di sabato ma è stata una corsa contro il tempo per risolvere alcune criticità, già emerse nei giorni scorsi e legate alla rinuncia di componenti di seggi, che in alcune città ha fatto registrare cifre record.

I seggi sono stati raperti questa mattina alle 7 e si chiuderanno alle ore 23.

