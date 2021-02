Covid: Zullino (Lega) annuncia su Facebook, “sono positivo”

“Ho appena appreso di essere positivo al Covid-19”. Lo ha scritto poco fa su Facebook il consigliere regionale della Basilicata Massimo Zullino (Lega).

“Chiaramente – ha aggiunto – ho già attivato tutte le procedure del caso e, attualmente, sono in isolamento presso la mia abitazione. Continuerò la mia attività politica da casa, in attesa di superare questa ennesima sfida. La battaglia contro questo terribile virus – ha concluso Zullino – non è ancora terminata, motivo per cui, non abbassiamo la guardia”. (ANSA).