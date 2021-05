Covid: tre Comuni lucani in zona rossa fino al 6 giugno

Tre Comuni lucani saranno in zona rossa fino al 6 giugno. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha infatti firmato una nuova ordinanza sull’emergenza covid-19.

In particolare – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta regionale – una nuova zona rossa è stata disposta per Montemilone (Potenza), mentre sono state prorogate le misure, che erano previste fino al 30 maggio, per Acerenza (Potenza) e Rotondella (Matera). Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi, della zona rossa a Rivello (Potenza) che quindi torna zona gialla. (ANSA).