Covid, ok a ristoranti all’aperto anche di sera. Spiagge e piscine all’aperto dal 15 maggio, palestre dall’1 giugno

Ritorno della zona gialla dal 26 aprile, riapertura dei confini – e quindi degli spostamenti – tra Regioni e riapertura graduale di tante attività, a cominciare dai ristoranti. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha presentato in conferenza stampa, insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, il piano del governo per le riaperture. Si parte dal 26 aprile, con il ritorno delle zone gialle. Poi riapriranno le attività all’aperto, compresi i ristoranti che potrebbero essere aperti a pranzo e cena ma solamente all’aperto. Come spiegato da Speranza, invece, il 15 maggio toccherà alle piscine all’aperto, dal primo giugno riapriranno invece alcune attività connesse alle palestre e dal primo luglio toccherà alle attività di natura fieristica.

