Coronavirus, il sindaco di Paterno chiude le scuole

Scuole chiuse, in via precauzionale, fino a venerdì a Paterno. Lo ha deciso il sindaco Michele Grieco dopo che in data odierna sono risultati positivi quattro bambini ed un dipendente ATA. L’Ordianza n. 38/2020, prevede la sospensione, per i giorni 12 e 13 Novembre 2020, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio di Paterno, al fine di contenere la diffusione incontrollata del contagio da COVID-19

Di seguito riportiamo l’Ordinanza del primo cittadino di Paterno.

