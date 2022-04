Convegno “Ricerche e riflessioni sulla scuola ai tempi della DaD. Prospettive educative e di governance scolastica”

Il giorno 6 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’aula magna del Campus universitario di Matera, in via Lanera n. 20, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata organizzano un convegno di studi nel quale verranno presentati e discussi i risultati (già pubblicati in vari articoli ed in volume) di tre ricerche empirico-sperimentali, svolte fra il 2020 ed il momento presente, sull’impatto della DaD sull’organizzazione del lavoro scolastico.

Il Responsabile scientifico dell’iniziativa, Prof. Emilio Lastrucci, docente di Pedagogia all’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze Umane, evidenzia che “l’evento nasce con l’intento di discutere dell’esperienza vissuta nella fase pandemica e di definire nuove prospettive, alla luce dei risultati di tre ricerche empiriche, una nazionale e le altre due regionali, organizzate, rispettivamente, dalla Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), dall’USR e da Unibas, allo scopo di suggerire orientamenti innovatori di politica educativa e governance scolastica che concorrano a gestire con efficacia ottimale la transizione dalla fase dell’emergenza pandemica a quella della ripresa ordinaria dell’attività formativa, in tutti gli ordini e gradi scolastici”.

La dott.ssa Claudia Datena, Dirigente coordinatore dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, sottolinea come i Dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA abbiano fatto un lavoro straordinario: “le scuole, subito dopo lo scoppio della pandemia, sono riuscite a rispondere efficacemente e ad implementare la DaD in tempi brevi, assicurando continuità al servizio di istruzione e riuscendo a completare l’anno scolastico, garantendo, così, il diritto allo studio di tutti gli alunni della Regione e dimostrando, quindi, una grande resilienza di fronte ad una situazione tanto nuova quanto drammatica”.

L’evento si terrà in presenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Per esigenze organizzative, è necessario prenotare la propria partecipazione al Convegno, compilando il modulo online, presente al link: https://forms.gle/P4pDDrgqLfVHe8Ra7

Per chi fosse, invece, impossibilitato ad essere presente, è prevista anche la partecipazione al Convegno in modalità a distanza.

Antonio Corbo