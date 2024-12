Combattere le chiamate ingannevoli e lo spoofing si può!

Dopo anni di telemarketing selvaggio, a danno dei consumatori con telefonate ingannevoli provenienti da call center illegali, è necessaria una soluzione definitiva:

vietare i contratti telefonici, tranne quando la chiamata è avviata o richiesta dal consumatore stesso.

Il Parlamento sta nuovamente esaminando, attraverso audizioni informali indette dai Presidenti delle Commissioni IX e X della Camera dei Deputati, delle proposte di legge in materia di organizzazione e funzionamento dei call center e di protezione dei consumatori ed anche Agcom ha in corso un’audizione sulla stessa tematica. Adiconsum ha partecipato alle suddette audizioni ed ha espresso la propria posizione.

Il telemarketing è, infatti, una problematica particolarmente sentita dai consumatori, che non solo ricevono telefonate a tutte le ore, ma si ritrovano con l’attivazione di nuovi contratti non richiesti di energia, telefonia, ecc..

Le proposte di legge in esame ripropongono, purtroppo, vecchie soluzioni, prevedendo dei nuovi codici di autoregolamentazione, una riformulazione del Registro delle opposizioni, l’utilizzo di tecnologie per filtrare il maggior numero di telefonate e impedire le chiamate dei call center che utilizzano numeri finti. Tutti metodi lodevoli che, però, non funzionano con i call center ILLEGALI, che continueranno a tartassare i consumatori.

Ad avviso di Adiconsum, occorre valorizzare i call center LEGALI, che rispettano i codici a tutela dei consumatori.

Deve essere il consumatore a richiedere il contratto e non viceversa. In tal modo si salvaguarderebbe anche il suo diritto di libera scelta.

Il divieto, quindi, di concludere contratti via telefono, rappresenta, ad avviso di Adiconsum, la soluzione più efficace, sia per contrastare l’attività dei call center illegali che per impedire l’attivazione di contratti non richiesti.

L’attività dei call center verso il consumatore deve essere solo di tipo informativo e divulgativo. Dando informazioni corrette, il call center svolgerebbe un ruolo importante anche per l’attuazione di una corretta concorrenza del mercato.

A tal proposito, ad avviso di Adiconsum, occorre introdurre una certificazione che preveda dei requisiti, condivisi con le Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, per potersi accreditare come call center legale, al quale il consumatore può rivolgersi in sicurezza.