Cer Moliterno: incontro di informazione e raccolta adesioni

A Moliterno prosegue il lavoro di informazione e di raccolta delle adesioni alla prima Comunità Energetica Moliterno Energia Dal Sole. Un incontro si è tenuto presso la sede dell’Associazione nonché sede del Gruppo Cestari.

Marisol Cestari, legale rappresentante dell’Associazione, e il suo team di professionisti e tecnici, hanno presenziato agli incontri spiegando i vantaggi e i benefici che ci sono aderendo alla Comunità.

“Soddisfatta del lavoro e dell’impegno profuso per la realizzazione di questa prima comunità, avremo importanti risultati e i benefici, per tutti, saranno evidenti” afferma Marisol Cestari.

Raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 è un impegno che il Gruppo Cestari porta avanti da anni e la costituzione di questa Associazione né è l’esempio. Le CER, difatti, contribuiscono anche alla riduzione della Co2 nell’atmosfera tutelando l’ambiente. Un obiettivo – aggiunge – ancor più significativo in Val d’Agri, terra di idrocarburi, che vogliamo candidare a diventare attraverso questa prima esperienza di Moliterno “hub” di energie rinnovabili”. Nel contesto energetico attuale, il fotovoltaico rappresenta una delle risorse fondamentali per affrontare la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Nell’incontro è stato espresso un giudizio positivo sul provvedimento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Ambiente Mongiello . Con la semplificazione decisa dalla Giunta sarà possibile ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti di Paur attualmente pendenti alla Direzione Ambiente, consentendo, così, tra l’altro, alle strutture amministrative regionali di concludere celermente i numerosi procedimenti in corso in materia di impianti da fonti di energia rinnovabile.

I vantaggi per chi aderisce alla CER – è stato spiegato – sono diretti sulla bolletta mediante la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’energia è prodotta direttamente sul territorio di Moliterno attraverso impianti rinnovabili, come pannelli solari e altre tecnologie sostenibili. Altro obiettivo è la valorizzazione delle risorse locali. Ogni euro risparmiato e investito rimane nel territorio di Moliterno, rafforzando l’economia locale e creando opportunità di crescita per imprese e cittadini. Alla CER possono aderire tutti: cittadini, imprese e attività produttive, Enti e associazioni locali; anche scuole, enti pubblici e associazioni possono far parte della CER, aiutando a diffondere energia pulita in tutta la comunità.