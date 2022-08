Centro Estivo Comune Marsicovetere, i ringraziamenti della cooperativa Medihospes

“Hurra’!” è questo lo slogan scelto dalla cooperativa Medihospes e dal comune di Marsicovetere per racchiudere l’iniziativa proposta ai bambini dai 3 agli 11 anni riguardante il Centro Estivo Comune Marsicovetere Agosto 2022. L’iniziativa è iniziata in data 8 Agosto ed è terminata il 12 Agosto; 5 giorni dedicati al divertimento e all’educazione dei più piccoli tra molte attività proposte come: laboratori creativi, attività sportive, musicoterapia e giochi di gruppo. Tra i bambini e gli operatori si è creata un’ottima sinergia collaborativa, accompagnata da tanto buon divertimento e questi sono i presupposti affinché sia possibile la buona riuscita di una nuova esperienza.

A nome del Vicepresidente della cooperativa Medihospes, Marcello Cervone porgo un ringraziamento speciale, importante ed emozionante va dedicato a tutti i bambini che con la gioia, la felicità, la grinta, l’entusiasmo, la curiosità e l’energia ci hanno permesso di rendere il nostro centro estivo splendido. Vi ringraziamo per ogni vostro sorriso che ogni mattina ci dava l’energia per passare una giornata speciale con voi! Un ringraziamento particolare va al nostro Staff del Centro Estivo, Rosa, Filomena, Myriam, Marinella e Giusy. In fine, Voglio esprimere la mia gratitudine e stima, all’Amministrazione comunale tutta, e in particolare al Sindaco Marco Zippari e l’Assessore alle Politiche Sociali Gina Ielpo che hanno sempre dimostrato grandissima sensibilità verso tutte le tematiche sociali presenti nel proprio Comune.