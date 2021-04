Campionato italiano di società di corsa su pista: titolo lucano di squadra alla Metalfer Brienza

Nel weekend scorso si è tenuto in Basilicata il Campionato Italiano Assoluto di Società di Corsa su Pista km 10 M/F, valido anche per l’assegnazione del Titolo Regionale Individuale mt 10.000 Assoluti M/F, mt 10.000 Prom. M/F, mt 10.000 Jun M/F, Allievi 30’, Allieve 20’.

La manifestazione si è svolta in 2 giorni. Il 17 Aprile a Potenza e il 18 Aprile a Matera. Il risultato delle 2 gare sui 10.000 metri ha decretato il campione regionale con una classifica congiunta.

Atleti Metalfer alla Partenza a Potenza:

Vito Paladino

Fiorile Giuseppe

Biagio Ciano

Mazza Vittorio

Gargaro Giovanni

Il 17 Aprile a Potenza ha visto la partecipazione della Metalfer Podistica Brienza 2000 che ha piazzato nelle prime 3 posizioni assolute Vito Paladino, Biagio Ciano e Gargaro Giovanni dominando la batteria.

Fiorile Giuseppe in lotta per la 3° posizione, è stato costretto al ritiro per un problema fisico ma promette battaglia alla prossima gara. Vittorio Mazza si è piazzato bene in classifica.

Il 18 Aprile a Matera si è svolta la seconda prova dei 10km che ha visto vincere Cessay Lamin, Creanza Tommaso, Donvito Alessandro.

L’unione delle 2 gare, sulla base dei tempi, ha decretato il campione regionale su pista dei 10.000 metri:

I migliori 3 tempi della COMBINATA sui 10KM decreta anche il titolo regionale della ASD.

1° Posto per la Metalfer Podistica Brienza 2000