Calcio a 5: al via domenica il torneo del Sauro per Angelo Gilson Montano

Si svolgerà domenica 17 settembre l’undicesima edizione del “Torneo del Sauro” di calcio a cinque, un quadrangolare organizzato da TotalEnergies EP Italia con il supporto finanziario dei partner Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B e con il patrocinio delle amministrazioni di Guardia Perticara, Corleto Perticara e Gorgoglione, i tre comuni che ospitano gli impianti della JV Tempa Rossa.

La manifestazione sportiva, che nel 2022 si era svolta a Corleto Perticara, si sposta quest’anno a Guardia Perticara. Vi parteciperanno le squadre dei residenti di Corleto, Guardia e Gorgoglione e una rappresentativa dei dipendenti di TotalEnergies EP Italia. Il torneo è dedicato alla memoria di Angelo Gilson Montano, operatore della Compagnia scomparso prematuramente, pochi anni fa, a seguito di una rara patologia.

Le gare si svolgeranno al campo “Luciano Ambrosini” di Guardia Perticara, dove le quattro contendenti proveranno ad aggiudicarsi il trofeo, vinto lo scorso anno dalla squadra di Corleto Perticara. La manifestazione prevede due semifinali in mattinata, a partire dalle 9.30, una finalina per il terzo e quarto posto alle 16 e una finale alle 17. Dopo le premiazioni, alle 19.30, la manifestazione si sposterà in piazza Vittorio Veneto, sempre a Guardia Perticara, con intrattenimento musicale e degustazioni.

“Il Torneo del Sauro – fa sapere TotalEnergies – è un appuntamento molto atteso fra i nostri lavoratori e collaboratori, ma anche dagli abitanti dei tre comuni interessati. Con questa manifestazione continuiamo a tenere viva la memoria di un nostro caro collega, Angelo Gilson Montano, un operatore di Tempa Rossa molto attivo anche nell’ambito delle attività sociali e sportive della Compagnia, che faceva parte, tra l’altro, della rappresentativa di calcio di TotalEnergies”.