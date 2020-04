Send an email

Billie Joe Armstrong, cittadino onorario di Viggiano, canta il brano “Amico” in italiano





In questo periodo difficile che l’italia sta attraversando un barlume di speranza arriva anche grazie alla musica. Il cittadino onorario di Viggiano, Billie Joe Armstrong front-man dei Green Day, ieri sera ha pubblicato una cover in italiano di ‘Amico‘ di Don Backy. Ha pubblicato la cover su YouTube e canta in un italiano quasi perfetto:





Ringraziamo per la segnalazione Sabrina Scarcella, admin di Green Day Italy – Italian Rage and Love