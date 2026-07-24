Basilicata: il gioco supera 1,6 miliardi e lo smartphone cambia il modo di giocare degli italiani

Nel 2025 il giocato censito in Basilicata ha superato 1,6 miliardi di euro. Più del 55% arriva dal canale online e si stima ci siano circa 188.665 conti gioco attivi. Le abitudini degli italiani sono cambiate, lo smartphone e la tecnologia hanno ridefinito i tempi e le modalità di gioco.

Un tempo c’erano le sale giochi, i bar sotto casa e le ricevitorie di paese, adesso le cose sono cambiate. A dominare sono le piattaforme digitali come Sportaza casinò che presentano spazi dedicati al mondo delle scommesse sportive e ai giochi online. Tra calcio, basket, tennis e slot, gli utenti possono accedere in qualsiasi momento e da qualunque luogo, basta una breve pausa per controllare un quota live direttamente dal proprio smartphone. Tra ricariche e pagamenti ellettronici, oggi gli italiani preferiscono la comodità del digitale.

La Basilicata ha dei numeri da non sottovalutare

La Basilicata è una regione piccola, ma i numeri del gioco la fanno sembrare molto più grande. Più di 1,6 miliardi di euro giocati nel 2025. La provincia di Potenza assorbe la parte principale, con circa 1,021 miliardi di giocato e 110,98 milioni di spesa effettiva. Matera si ferma a 593,85 milioni di giocato e 70,28 milioni di spesa.

La differenza tra la raccolta e la spesa è importante. La raccolta somma tutte le puntate, comprese quelle che rientrano nel circuito dopo una vincita. La spesa, invece, misura quanto resta davvero sul tavolo dopo il ritorno delle vincite. Per questo i 181 milioni lucani sono indicativi perché mostrano quanto denaro esce davvero dalle tasche dei giocatori.

Lo smartphone è il vero game changer di quest’epoca

I dati sul settore online sono piuttosto chiari. In Basilicata, secondo la ricostruzione basata sul Libro Nero dell’Azzardo 2026, più del 55% del giocato riguarda i giochi online. In valore assoluto si parla di circa 893 milioni di euro, più di metà dell’intero volume regionale.

L’ANSA riporta che la Basilicata è quinta per raccolta online dopo la Campania, la Sicilia, la Calabria e il Molise, con una raccolta online pro capite superiore alla media nazionale.

In pratica, il punto non è solo quanto si gioca, ma dove si gioca. Prima il gioco fisico era il principale punto di riferimento, ora invece basta avere a disposizione uno smartphone.

Il fisico arretra meno perché produce ancora molte perdite

Dire che l’online cresce non significa dire che il gioco fisico sia diventato irrilevante. Anzi, una parte consistente della spesa continua a passare dalle lotterie, dal lotto e dalle scommesse in agenzia. Nel 2025, in Basilicata risultano 198 milioni di euro negli apparecchi VLT e slot machine, 193 milioni nelle scommesse sportive, 109 milioni nel Lotto, 98 milioni nelle lotterie e 38 milioni nelle scommesse virtuali.

Questi numeri aiutano ad avere un’idea chiara della situazione:

Il gioco online è il canale più grande per volume

Slot e VLT sono la prima scelta nel gioco fisico

Le scommesse sportive attirano sia il digitale che il fisico

Il lotto e le lotterie sono molto diffusi nella vita quotidiana

A livello nazionale, la relazione sul settore segnala che il 72,4% della raccolta delle scommesse sportive a quota fissa passa dall’online, mentre il 69,1% delle scommesse su eventi simulati arriva ancora dal canale fisico. Questo vuol dire che lo sport va sempre più sul digitale, ma alcuni prodotti restano legati ai punti vendita.

La regione è piccola ma è molto connessa, lo dicono i conti attivi

Il numero dei conti online è uno dei dati più interessanti. In Basilicata risultano 188.665 conti gioco attivi al 31 dicembre 2025. La quota regionale sul totale nazionale è bassa, circa l’1,1%, ma va letta in associazione alla popolazione ridotta e alla raccolta pro capite superiore alla media.

Una regione meno popolosa può cambiare profilo anche con dei numeri assoluti più contenuti. Se pochi conti muovono molte giocate, il dato medio sale in fretta.

Il sorpasso del digitale ormai è appurato, ma il fisico resta

La situazione in Basilicata è abbastanza chiara, il gioco online è diventato il canale più pesante per volume, ma il fisico continua ad avere un ruolo forte, soprattutto attraverso il lotto, le lotterie e i punti scommesse.

La cosa importante da considerare è che il canale digitale non ha sostituito quello fisico, è più corretto dire che i due mondi convivono. L’online cresce perché è continuo, comodo e sempre accessibile, mentre il fisico resta perché è radicato nelle abitudini, nei bar, nelle ricevitorie e nelle agenzie.

Come tutti i mercati, anche quello delle scommesse si muove con il progresso e questi sono proprio i risultati. L’online sta dominando più o meno in tutta Italia e il settore fisico sta diventando, anno dopo anno, sempre più una nicchia destinata ai fedeli e agli appassionati. Di certo, l’accessibilità è migliorata, basta un telefono e una buona connessione per accedere alle piattaforme e controllare le quote live, minuto per minuto.