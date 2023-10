Bardi: “Compensazioni sulle rinnovabili. In arrivo altri benefici in bolletta per i lucani”

“Ringrazio il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con il quale mi ero confrontato pochi giorni fa a Monza all’evento di Forza Italia e l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico: con l’annuncio di oggi in Conferenza delle Regioni dell’arrivo di un prossimo decreto che riconoscerà le compensazioni ambientali ai territori che ospiteranno nuovi impianti da energia rinnovabile, si archivia una pagina di utilizzo del territorio che ha arricchito poche persone e non ha dato benefici tangibili ai cittadini lucani. La nostra richiesta di inizio anno è stata accolta e prossimamente la Regione Basilicata potrà avere anche ingenti risorse per intervenire sulle bollette elettriche di cittadini e imprese. Cercheremo di applicare, negli anni futuri, la stessa filosofia del bonus gas anche all’energia elettrica, così come abbiamo già immaginato di fare sull’acqua, con un provvedimento in dirittura d’arrivo. Dopo decenni di sfruttamento del territorio senza che i lucani abbiano avuto alcun beneficio, finalmente si inverte la rotta, grazie al centrodestra a livello regionale e nazionale. Questo è il cambiamento. Così si difendono gli interessi del Sud e della Basilicata”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Lo avevamo chiesto come Regione Basilicata a febbraio, oggi il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in Conferenza delle Regioni ha annunciato che in un prossimo decreto ci saranno incentivi per i territori che ospiteranno nuovi impianti da energie rinnovabili. Un’innovazione importante, che abbiamo richiesto insieme ad altre Regioni meridionali, che ringrazio per aver fatto sentire la voce del Sud a livello nazionale. In questo modo si tutelano gli interessi del Sud, che fino a oggi ha prodotto energia da fonti rinnovabili senza alcun beneficio per i territori. Con le compensazioni ambientali anche per gli impianti da energia rinnovabile, potremo finalmente dare altri benefici tangibili ai cittadini lucani, come abbiamo già fatto con il gas, direttamente in bolletta elettrica. Ringrazio il governo Meloni e il ministro Pichetto Fratin per la sensibilità dimostrata sul tema, molto importante per una regione come la Basilicata, che in questi anni ha ospitato tantissimi impianti da FER, penso alle pale eoliche, senza che i cittadini lucani abbiano avuto alcun beneficio. La transizione energetica deve invece dare benefici tangibili a cittadini e imprese, sia per creare consenso sociale, sia per creare nuovi mercati e nuove opportunità per le imprese, così come abbiamo fatto per il bando rivolto ai ‘non metanizzati’, che ha riscosso un enorme successo da parte di utenti, professionisti e imprese”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a margine dell’incontro della Conferenza delle Regioni tenutasi oggi a Roma.