Bardi accetta le dimissioni del Direttore dell’Arpab Antonio Tisci

“Oggi ho ricevuto la lettera di dimissioni dell’Avv. Antonio Tisci da Direttore generale dell’ARPA Basilicata, che ho accettato. Auguro le migliori fortune professionali all’Avv. Tisci e lo ringrazio per il lavoro svolto.

Adesso è necessario provvedere al futuro dell’Agenzia. Ci sarà un avviso pubblico per individuare un’altra figura di alto livello con competenze certificate nel delicato settore della protezione ambientale, come richiesto anche dai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. Mi preme sottolineare come il percorso – che si sarebbe comunque concluso oggi – è stato molto chiaro, nel rispetto di tutte le garanzie dovute, senza inseguire le pressioni e la propaganda politica. Difendere le istituzioni significa rispettare le regole, senza guardare all’appartenenza. Non sempre è accaduto in passato. Con noi è cambiato registro. Mi farebbe piacere che coloro i quali hanno richiesto la “pena capitale” contro una persona ritenuta il “nemico di turno” da abbattere, utilizzino una parte di tale attenzione anche verso altre situazioni, sicuramente più gravi, magari anche quando riguardano amici o compagni di partito. La doppia morale è una cattiva abitudine dura a morire”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.