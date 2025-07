Avis Marsicovetere: non lasciare che l’estate ci metta KO, vieni a donare

Donare sangue in estate: perché è importante? Scopriamo perché nella stagione estiva aumenta il bisogno di donatori di sangue.

Donare sangue è un gesto di puro altruismo che salva migliaia di vite umane ogni anno. In molte città i centri di raccolta mobile girano nei quartieri per facilitare la donazione. Donare sangue in estate, però, diventa particolarmente importante.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto si intensificano le campagne per sensibilizzarci alla donazione di sangue. Il motivo principale è che, in questi mesi dell’anno, si riduce drasticamente il numero dei donatori a causa delle vacanze.

Quando comincia la stagione delle vacanze, molte persone sono invece malate e ricoverate in ospedale. Alcune ricevono un trattamento chemioterapico perché stanno combattendo contro il cancro, altre necessitano di un trapianto di organo urgente.

Senza il contributo disinteressato di molti volontari, queste persone non potrebbero sopravvivere. Il sangue è indispensabile in molte situazioni e non solo nel caso dei trapianti.

Un altro motivo per cui è importante donare sangue in estate è che in questa stagione aumenta la percentuale degli incidenti stradali. I lunghi viaggi in auto senza prevedere una sosta per riposare, l’asfalto bagnato dalla pioggia o le notti di divertimento trascorse fuori sono causa di un numero maggiore di vittime della strada.

Ricordarsi di donare il sangue o il plasma prima di partire aiuta gli ospedali ad affrontare meglio queste spiacevoli situazioni.

– Donare sangue salva la vita.

– Donare sangue in estate è importante, ma è necessario anche durante il resto dell’anno. Ogni giorno migliaia di persone vittime di incidenti hanno bisogno di una trasfusione. Il sangue è necessario anche in molti altri casi:

– Donne che a seguito di una complicazione nel parto hanno perso troppo sangue.

– Bambini con anemia grave.

– Persone che hanno subito una grave lesione, non necessariamente nel corso di un incidente stradale.

– Pazienti che devono sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Dobbiamo anche tenere conto che, come per qualunque altra donazione, anche il sangue ha una data di scadenza. Inoltre, vi sono gruppi sanguigni più difficili da trovare.

Inoltre, la donazione del sangue in estate diminuisce sempre nel numero per vari motivi e perciò sarebbe utile farla più che negli altri mesi.

La grande ondata di caldo che ogni anno viviamo non deve fermare le donazioni di sangue e plasma. Per tale motivo restano validi tutti gli accorgimenti noti e, soprattutto in questo periodo, è importante che si beva molta acqua, sia prima che dopo la donazione, in modo da mantenere normale la pressione sanguigna.

Avete mai pensato di diventare donatori di sangue? Diventare donatore AVIS rappresenta infatti un importante passo in avanti nella vita. Se siete in buona salute e ne avete la possibilità, non esitate. Donando un po’ del vostro sangue potete aiutare molte persone

La sede Avis di Marsicovetere in questo mese di luglio, per fronteggiare al meglio eventuali carenze di sangue, ha organizzato due sedute di raccolta. La prima per giovedì 17 Luglio con la doppia Raccolta di Sangue e Plasma e la seconda, domenica 20 Luglio con la sola Raccolta del Sangue. Per entrambe le date l’appuntamento è sempre dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel.