Avis Marsicovetere, donazioni miste e premiazioni per i nostri volontari associati

Attenzione, attenzione… Arriva… la cerimonia di Consegna delle Benemerenze di AVIS Marsicovetere.

Siamo pronti per premiare i donatori che, nella nostra Comunale, si sono distinti per un gran numero di donazioni.

Abbiamo un gran numero di donatori meritevoli che si è accumulato in questi anni, anche a causa della pandemia e vogliamo premiarli come è giusto che sia. Allora abbiamo optato di farlo con un momento leggero e conviviale, con musica, balli ed animazione.

Siamo pronti ad offrire un piccolo rinfresco e a rispondere a tutte le domande, per conoscerci meglio e scambiare punti di vista. Approfitteremo del momento gioviale per consegnare le Benemerenze ai donatori che ne hanno diritto, ovvero quelli che hanno raggiunto il premio per il Rame, l’Argento. l’Argento Dorato e per l’Oro.

L’appuntamento è previsto per il prossimo 25 di Agosto, dalle ore 19:00, presso l’Hotel Kiris in c.da Case Rosse a Viggiano (PZ).

Dopo la tradizionale festa sociale di Natale dello scorso inverno, abbiamo pensato a qualcosa che rendesse ancora più importante e prezioso l’operato dei volontari in Avis.

Un riconoscimento che valorizza l’importanza della donazione del sangue e del plasma e l’impegno dei donatori più assidui che sono di esempio per tutti.

Per l’occasione verranno convocati anche i giovani che hanno partecipato al bando per l’assegnazione delle Borse di Studio. Il raggiungimento del diploma di maturità è stata una tappa fondamentale del percorso di uno studente, ma anche della vita in generale.

Oltre che chiudere un lungo ciclo di studio, il diploma rappresenta anche il primo passo verso il mondo degli adulti.

I nostri migliori auguri a loro per l’obiettivo raggiunto, con la certezza che ci renderanno orgogliosi della nostra scelta e ci daranno sostegno nei prossimi appuntamenti con le donazioni del Sangue o Plasma.

Ringraziamo già da ora tutti per i vostri gesti di solidarietà, del vostro impegno in maniera periodica e prolungata nel tempo, al servizio di chi ha bisogno.

Un percorso quello del donatore di sangue che, tramite la nostra associazione, non si ferma anche perché gli appelli per carenza sangue, in estate, arrivano e non possiamo tralasciarli. Non ultimo quello ricevuto da parte della Dott.ssa Maria Pafundi, Responsabile U.O. Medicina Trasfusionale A.O.R. “San Carlo”, che sollecita a sensibilizzare i donatori dei gruppi 0 (positivi e negativi) a donare.

La nostra macchina organizzativa è subito partita e, considerata la risposta positiva dei ns associati nell’ultima seduta, abbiamo ritenuto di riproporre una seduta mista di Sangue e Plasma per il giorno 8 Agosto, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.

Donare sangue in estate diventa particolarmente importante. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si riduce drasticamente il numero dei donatori a causa delle vacanze e in questa stagione aumenta, invece, la percentuale degli incidenti stradali. Perciò Donate ed avvicinatevi a questa preziosa…missione. Grazie.