Assorisorse rinnova le cariche e approva il bilancio 2021

“Quest’anno è stato caratterizzato da forte partecipazione e impegno. Grazie al nostro

“fare squadra” e al prezioso contributo degli Associati abbiamo contribuito attivamente, con risultati concreti,

al percorso verso la Transizione Energetica della filiera rappresentata” ha affermato Luigi Ciarrocchi,

Presidente di Assorisorse nel corso dell’Assemblea Generale riunitasi oggi in formato ibrido

(presenza e on line).

Nel corso dell’Assemblea sono state rinnovate le cariche dell’Associazione. In particolare, i

Vicepresidenti Leonardo Brunori per il Settore Servizi, Giacomo Rispoli per il Settore Carbon

Neutrality & Circular Economy, Eugenio Salvaia per il Settore Minerario e Davide Usberti per il

Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo.

L’Assemblea ha approvato la composizione del Consiglio Generale presieduto da Luigi Ciarrocchi,

di cui fanno parte: Gaetano Annunziata, Filippo Brandolini, Leonardo Brunori, Raffaele Calabrese

De Feo, Andrea Colombo, Kaoutar El Khorassani, Massimiliano Erario, Oscar Guerra, Andreas

Kipar, Marco Marsili, Giulio Mascarucci, Annalisa Muccioli, Paolo Noccioni, Giacomo Rispoli,

Eugenio Salvaia, Francesco Somma, Davide Usberti e Patrizia Zuppini.

I Consigli di Settore sono composti da:

Raffaele Calabrese De Feo, Michele Caria, Fabio Gentili, Francesco Lippi, Kosman Rivolti, Andrea

Rovini, Patrizia Zuppini per il Settore Minerario;

Gaetano Annunziata, Massimiliano Erario, Marco Marsili, Dante Mazzoni, Giuseppe Palmeri,

Leonardo Salvadori, Francesca Zarri per il Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo;

Andrea Colombo, Pasquale Criscuolo, Annalisa Del Pia, Leonardo Gravina, Oscar Guerra, Dario

Molteni, Annalisa Muccioli, Paolo Noccioni, William Palozzo, per il Settore Servizi.

Delio Belmonte, Filippo Brandolini, Andreas Kipar, Donato Macchia, Salvatore Russelli per il Settore

Carbon Neutrality & Circular Economy;

L’Assemblea ha inoltre eletto nella carica di Probiviri: Renato Vito Bocca, Nino Caliri, Giovanni

Musso, Valeria Napoletti, Tiziana Paolicelli e Michele Stangarone.

Il Collegio dei Revisori è composto da: Ernesto Barbieri, Lara Kustermann ed Enrico Napoletano.

L’Assemblea ha approvato il Bilancio 2021 che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione.