Assalto al bancomat a Villa d’Agri, arrestato a Cerignola il presunto autore

Un trentenne è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, perché sospettato di essere uno dei responsabili dell’assalto al bancomat della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsicovetere, il 27 dicembre scorso, portata a termine con la solita tecnica della marmotta.
Il colpo fruttò oltre 4.000 euro.
Nel corso della fuga, i malviventi gettarono sull’asfalto numerosi chiodi metallici, mettendo a rischio l’incolumità della pattuglia dei carabinieri che li tallonava.
Nei suoi confronti le accuse sono di rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale, in concorso.