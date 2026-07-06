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Assalto al bancomat a Villa d’Agri, arrestato a Cerignola il presunto autore

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Un trentenne è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, perché sospettato di essere uno dei responsabili dell’assalto al bancomat della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsicovetere, il 27 dicembre scorso, portata a termine con la solita tecnica della marmotta.

Il colpo fruttò oltre 4.000 euro.

Nel corso della fuga, i malviventi gettarono sull’asfalto numerosi chiodi metallici, mettendo a rischio l’incolumità della pattuglia dei carabinieri che li tallonava.

Nei suoi confronti le accuse sono di rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale, in concorso.

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