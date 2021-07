Apre il centro di raccolta comunale a Sarconi

Il percorso virtuoso iniziato da tempo dall’Amministrazione Comunale finalizzato al rispetto dell’ambiente e al contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti raggiunge, ora, nell’apertura del Centro comunale di raccolta, una tappa fondamentale.

Entrerà a regime, infatti, giovedì 5 agosto, la struttura sita nell’Area PIP Matinelle voluta fortemente dal governo cittadino guidato da Cesare Marte e realizzata, con una procedura di gara, a seguito di un importante finanziamento ottenuto dall’Ente da parte della Regione Basilicata nell’ambito del P.O. FESR BAS. 2014-2020- Asse 5 –Azione 6.A.6.1.2.

Il centro di raccolta comunale, strumento a supporto della raccolta differenziata e che integra le raccolte differenziate svolte con servizio stradale, porta a porta, seguirà gli orari come da prospetto seguente.

La sua finalità primaria è quella di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica nonchè qualla di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da utenze domestiche e non domestiche.