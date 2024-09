Al via la macchina organizzativa del “Festival di Potenza”: iscrizioni al 31 ottobre

Al via la macchina organizzativa del “Festival di Potenza”, giunto alla ventitreesima edizione, in programma sabato 16 novembre (Centro Polivalente Malvaccaro). Il direttore artistico Mario Bellitti ha reso noto che sono aperte le iscrizioni. Il termine è stabilito al 31 ottobre prossimo. Il regolamento con la scheda di iscrizione è consultabile e scaricabile dal sito www.festivaldipotenza.com. La manifestazione ha lo scopo di promuovere nuovi talenti musicali e dello spettacolo, di valorizzare talenti artistici esistenti, di far conoscere il patrimonio culturale e turistico della Basilicata, di accrescere la formazione di professionalità artistiche. Alla Rassegna è prevista quale opportunità di promozione artistica, la presenza di addetti ai lavori del settore spettacolo: manager, produttori, discografici, giornalisti ecc. che con il loro apporto professionale daranno la possibilità ai partecipanti di farsi conoscere. Possono partecipare al Festival: cantanti, cantautori, gruppi e/o band, Artisti dello spettacolo (comici, illusionisti, etc.); Il Festival si articola in due sezioni: Sezione Emergenti e Sezione Professionisti. I Partecipanti della sezione Emergenti e Professionisti, potranno esibirsi con un brano per la durata massima di 5 minuti ( l’età minima per i partecipanti è di 14 anni). L’edizione 23, che fa del Festival la più longeva manifestazione di musica e spettacolo della Basilicata (e non solo), rientrerà nel cartellone “Autunno letterario” che il Comune di Potenza sta promuovendo.

Il direttore artistico Bellitti sottolinea che la formula, attraverso una produzione televisiva, è fortemente innovativa e in Italia non registra iniziative similari ad eccezione di Fiere e saloni specializzati musicali che però hanno obiettivi molteplici e per lo più riferiti all’attività commerciale ed industriale dello spettacolo (dagli strumenti, agli accessori, alle edizioni musicali e società di spettacolo. Abbiamo intensificato l’attività di selezione di talenti, garantendo una nuova opportunità di crescita dei giovani, un completamento del percorso che svolgiamo ogni anno con il nostro format di Festival, trasmesso da numerose tv locali e web, offrendo un palcoscenico nazionale di tutto rilievo. Al centro del nostro impegno il Progetto di Potenza “città dello spettacolo e dell’accoglienza”. Per questo ci rivolgiamo agli operatori economici della città perchè sostengano questo progetto.