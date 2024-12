Al lucano Giuseppe Grande la direzione artistica del capodanno di Sanremo

Il Lucano Giuseppe Grande, originario di Venosa, sarà il direttore artistico del prossimo Capodanno di Sanremo, evento tra i più importanti a livello nazionale. Nella Sala Privè del Casinò di Sanremo, sì è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco Alessandro Mager, dell’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, e del direttore artistico Giuseppe Grande. Il lucano ha annunciato il cast artistico che calcherà il palco per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo: da Serena Brancale, presente alla conferenza stampa, che sarà tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo, a Dargen D’Amico e Chiara Galiazzo, che tra l’altro hanno partecipato ad alcune edizioni del Festival. Allieterà il pubblico con i suoi sketch comici, Daniele Cabras, già alla conduzione di Prima Festival lo scorso febbraio. Inoltre è prevista la performance canora di Cecille, talento della famiglia Bocelli, che sarà accompagnata da una pianista d’eccezione, Ilary Barnes. Già in tour europeo come guest star con Il Volo, Cecille rappresenterà l’Italia in Cile al prossimo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. A completare il cast, Andrea Settembre, talento indiscusso in gara per accedere a Sanremo Giovani 2025, Giulia Molino venuta alla ribalta da Amici, i Disco Club Paradiso, e il cantante performer Feisal Bonciani, protagonista dell’ultima edizione di Tale e quale show con Carlo Conti. Alla conduzione dello spettacolo, fotografatissime proprio durante la conferenza stampa, Francesca Manzini volto tra i più

in TV conduttrice di Striscia la Notizia, e la showgirl Ginevra Lamborghini. “Sarà uno show dalle dinamiche televisive – dichiara Grande – uno spettacolo coinvolgente con tanti artisti che ci meraviglieranno con esibizioni strepitose; e poi coreografie di ballerini professionisti, sketch comici, dj set”. Il poliedrico lucano si attesta nel suo ruolo tra le personalità più importanti a livello nazionale. Oltre a questo incarico prestigioso, ricopre il ruolo di direttore artistico de’ Il Villaggio del Festival di Sanremo.