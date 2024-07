Agricoltura, Cicala: primo incontro con i dirigenti sulle questioni più urgenti

“Il comparto agricolo sta vivendo un momento di grande sofferenza. La siccità e la crisi idrica stanno mettendo in ginocchio le nostre produzioni. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte immediate e indifferibili. Il mio primo impegno è quello di sollecitare nelle sedi opportune la rimodulazione dell’Accordo di programma con la Regione Puglia per garantire ulteriori metri cubi di acqua e soddisfare le esigenze delle nostre aziende agricole”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, oggi in un incontro con la dirigente generale, Emilia Piemontese, i dirigenti e i funzionari della direzione generale, con l’obiettivo di fare una ricognizione delle questioni più urgenti e mettere in campo le azioni necessarie per dare ristoro al mondo agricolo e rilanciare il settore.

Oltre all’emergenza idrica, il tavolo ha affrontato la questione della presenza invasiva dei cinghiali, mettendo in evidenza le iniziative volte a contrastare il diffondersi della specie, soprattutto in relazione all’ultimo Decreto ministeriale sull’Agricoltura. Iniziative che richiedono un approccio il più possibile coordinato, perché chiama in causa anche la sicurezza sanitaria per il controllo della Peste suina africana e la gestione delle competenze dei Parchi.

Tra gli altri punti discussi, la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la Forestazione, indispensabili a garantire e completare l’esercizio in corso e il completamento del programma di raccolta dati negli allevamenti, nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio zootecnico.

“Questi temi richiederanno oltre al mio particolare impegno – ha concluso Cicala – anche quello dell’intera giunta e del presidente Bardi. Sono certo che insieme riusciremo a dare risposte concrete, in tempi brevi, per il bene delle nostre aziende e della collettività”.