A Paterno riduzione della Tari per utenze domestiche principali e utenze commerciali

In concomitanza con l’emissione dei ruoli della Tari, il Sindaco di Paterno e l’Amministrazione comunale hanno comunicato ai propri cittadini che del con atto deliberativo di Giunta, poi ratificato dal Consiglio comunale del 18/07/2024, è stato stabilito di utilizzare fondi Re.P.O.V. e RIPOV rinvenienti dal P.O. Val d’Agri per applicare uno sconto in bolletta ad ogni contribuente paternese.

Già nelle prossime bollette della Tari, quindi, che verranno recapitate in questi giorni, sarà possibile registrare le seguenti riduzioni: 50,92 € di sconto per le utenze domestiche principali e 236,10 € di sconto per le utenze commerciali.

Nello specifico sono stati destinati per lo sconto in bolletta alle famiglie e alle attività commerciali paternesi 83.190,41 € complessivi, utilizzando nel dettaglio i seguenti fondi: Fondi Re.P.O.V (contributo forfettario) per 40.000,00 €; Fondi Re.P.O.V (scheda progetto 01.02) per 22.193,41 €; Fondi RIPOV 2023 per 20.997,00 €.

‘Si tratta di una misura che stiamo riproponendo con costanza – spiega il Sindaco Tania Gioia – e che quest’anno abbiamo fortemente voluto incrementare e integrare, includendo anche le attività commerciali. Magari un piccolo gesto che, a nostro modo di vedere, rappresenta uno strumento agevolativo per ristorare in maniera tangibile, diretta e concreta i nostri cittadini e i nostri esercenti.’