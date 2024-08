43° Sagra del Fagiolo IGP di Sarconi: Celebrazione della Tradizione e del Gusto

Torna la tanto attesa Sagra del Fagiolo I.G.P. di Sarconi, giunta alla sua 43ª edizione, pronta a stupire residenti e visitatori con un programma ricco di eventi imperdibili. Il 18 e 19 agosto, il pittoresco borgo lucano si trasformerà in una festa di sapori, musica e tradizioni, celebrando il Fagiolo IGP, orgoglio della nostra terra.

Quest’anno, la sagra non sarà solo un momento di celebrazione della tradizione enogastronomica, ma anche un’opportunità per scoprire nuove tendenze culinarie attraverso emozionanti show cooking con lo chef Angelo Sabatelli stella Michelin 2024. I visitatori avranno la possibilità di assistere alla preparazione di piatti innovativi che esaltano il nostro rinomato prodotto combinando sapientemente tradizione e creatività.

Accanto alle delizie culinarie, la sagra offrirà un palinsesto musicale di concerti che animeranno le serate, con artisti locali e ospiti speciali che faranno risuonare le note nelle vie del paese. Un’occasione perfetta per divertirsi e ballare sotto le stelle. Top artists dell’ evento di quest’anno: Serena Brancale, Bandabardò & CISCO e Clara Soccini.

Testimonial dell’evento quest’anno la celebre conduttrice e attrice Bianca Guaccero.

In linea con l’impegno verso la sostenibilità ambientale, questa edizione sarà completamente plastica free. Verranno utilizzati materiali biodegradabili e compostabili, dimostrando l’importanza di rispettare l’ambiente e promuovere un futuro più verde.

La Sagra del Fagiolo di Sarconi è molto più di un semplice evento: è un’esperienza culturale che unisce comunità, tradizioni e innovazione tutta dedicata a “Sua Maestà” il Fagiolo di Sarconi, prodotto d’eccellenza della gastronomia lucana e italiana che da oltre vent’anni ha ottenuto dalla comunità europea la certificazione I.G.P.

“Un evento che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra identità e cultura locale. – sostiene Giovanni Tempone, sindaco di Sarconi – Questa sagra non è solo una celebrazione dei nostri rinomati fagioli IGP, ma è anche un’occasione per unirci come comunità e condividere le nostre tradizioni con il mondo. Rappresenta un’opportunità unica per mettere in mostra la nostra eccellenza agricola e culinaria, attirando visitatori da ogni parte del paese e oltre. Grazie al duro lavoro dei nostri agricoltori e produttori locali, il fagiolo di Sarconi è diventato un simbolo di qualità e tradizione, riconosciuto a livello nazionale ed europeo.”

“La Sagra del Fagiolo di Sarconi non solo celebra il nostro prodotto d’eccellenza, ma anche la cultura e le tradizioni che lo circondano. La sagra è un’occasione unica per mettere in risalto l’importanza del Fagiolo di Sarconi, non solo come elemento fondamentale della nostra identità gastronomica, ma anche come simbolo della nostra dedizione alla qualità e all’innovazione sostenibile. – afferma Maria Lauria, Presidente del Consorzio di tutela del Fagiolo – un’opportunità per far conoscere le peculiarità organolettiche e nutrizionali del nostro fagiolo, promuovendo al contempo il turismo e lo sviluppo economico del territorio. È un momento di incontro e scambio culturale che rafforza il legame tra produttori, consumatori e comunità locali.”

“Un evento che rappresenta una tradizione consolidata e un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura enogastronomica e non solo – afferma Camillo Fortunato, presidente della Pro Loco Sarconi – un menù gastronomico ampliato con nuove ricette che esaltano il Fagiolo di Sarconi IGP, il protagonista indiscusso della sagra, con un richiamo anche alla cultura sudamericana per richiamare per suggellare il legame della nostra comunità con i tanti emigranti che risiedono dall’altra parte del globo. Piatti che uniscono tradizione e innovazione, offrendo sapori unici che celebrano la nostra eccellenza. Oltre alla ricchezza del menù, quest’anno l’evento si arricchisce di un nuovo allestimento creativo, progettato per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente realizzato in collaborazione con l’ Event Designer Federica Capua.

Nota di “glamour” la partnership con Rishpet! , un marchio napoletano che realizza prodotti con cotone organico e materiale compostabili, che attraverso il merchandising ci aiuterà a veicolare messaggi di sensibilizzazione su tematiche di ecologia, sostenibilità e valorizzazione dei prodotti tipici locali. Sarà un’occasione per celebrare insieme la nostra terra e i suoi frutti più preziosi.”

“Una Sagra completamente ‘Plastic Free’ – dichiara Luigi De Lorenzo, Presidente GAL Lucania interiore – con un progetto che mira a ridurre significativamente l’uso della plastica durante la manifestazione. Grazie a questo progetto, abbiamo eliminato la plastica monouso, sostituendola con materiali biodegradabili e compostabili. Inoltre, abbiamo stretto partnership con aziende locali per garantire l’utilizzo di prodotti biologici e a chilometro zero, riducendo così l’impatto ambientale e sostenendo l’economia locale.”

Insomma non vi resta che farvi coinvolgere da tutto questo,

vi invitiamo il 18 e 19 agosto a Sarconi per celebrare insieme a noi i sapori autentici della nostra terra, riscoprire antiche usanze e guardare al futuro con consapevolezza e rispetto per l’ambiente.