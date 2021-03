18 marzo 2021: Giornata del ricordo delle vittime del Covid

“Chi di noi non ha impresse nella memoria le immagini dei camion dell’esercito incolonnati per trasportare i feretri di tanti uomini e donne morti per questa tragedia imprevedibile e distruttiva nella sua portata.

Così il capogruppo Lega Basilicata Gianuario Aliandro che aggiunge: la politica ha risposto con una legge, che istituisce la giornata del ricordo delle vittime del Covid, esattamente nel giorno in cui i nostri occhi hanno visto queste immagini drammatiche, il 18 marzo 2020.

Le risposte devono arrivare, insieme al ricordo , sia a livello nazionale che a livello regionale, e ci impegniamo a darle con questo governo, con i nostri assessori, con i miei colleghi consiglieri.

Ma oggi è una giornata di memoria, di riflessione e di commozione. Una giornata che ognuno di noi dedicherà al ricordo delle persone care che ha perduto in questa tragedia, o delle famiglie della propria comunità segnate irrimediabilmente più di altre da questa pandemia.

La Basilicata è stata gravemente funestata in termini di vite, in alcuni casi anche giovani vite, che hanno profondamente segnato i piccoli paesi in cui si mantiene forte il senso di appartenenza e di unità.

Mi unisco al coro unanime di vicinanza a tutte queste famiglie, a chi oggi fa i conti con perdite incolmabili e che porterà il segno indelebile di questa guerra che sta facendo più morti di qualsiasi terreno di battaglia”.

Potrebbe interessarti