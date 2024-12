118, area Val d’Agri, Lacorazza: “Passare dalle parole ai fatti”

“Sul ripristino della postazione 118 emergenza-urgenza nell’area industriale della Val d’Agri, l’Assessore regionale Cosimo Latronico, rispondendo ad una mia interrogazione, ha dichiarato in Consiglio regionale di aver dato indicazioni in merito al direttore dell’ASP dott. Maraldo. Lo stesso dott. Maraldo, a seguito di mia sollecitazione, ha dichiarato in II commissione consiliare di essersi attivato in tal senso”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

“Non ho voluto dare la notizia nei giorni scorsi – ha aggiunto Lacorazza – perché ho ritenuto interloquire con spirito collaborativo per avere informazioni su modalità e tempi. Perché l’oggetto non è se ripristinare o meno, ma il quando e il come, nella speranza che possa ritirare l’interrogazione che ho ripresentato poiché quando andrà in discussione il problema avrà avuto una soluzione”.

“Infine – conclude il Consigliere regionale del Pd – sottolineo che in un’area destinataria di royalties il problema non sono le risorse economiche se la salute rappresenta un diritto da tutelare al meglio”.