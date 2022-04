Matera diventa passerella a cielo aperto grazie agli abiti della disegnatrice e stilista di moda Carmela Fortunato di Roccanova

Tutto e`iniziato dalla citta`di Matera, turisti e residenti non hanno resistito a scattare foto, ad applaudire e ad esultare sorridenti al passaggio della modella vestita con due creazioni della Stilista.

Un meraviglioso abito omaggio alla citta`di Matera, ispirato ai costumi tipici lucani con dipinti sul lungo gonnellone due Cucu`(fischietto in terracotta simbolo dell’artigianato materano) arricchito con inserti all’uncinetto tra cui il “puntino” (merletto) anch’esso all’uncinetto per non dimenticare i lavori a mano che realizzavano le nostre nonne e bisnonne lucane, a evidenziare il punto vita un corsetto stringato e accessorio colorato una borsa sempre creata dalla Stilista.

L’altro abito ispirato alla PACE quello che tutti noi desideriamo,

tubino nero con inserti oro, una colomba bianca sul davanti simbolo universale di Pace e di riconciliazione, e poi il giallo e il blu i colori della bandiera Ucraina, il tutto per inviare anche attraverso la moda un segnale di solidarieta`ad un paese massacrato.

La scelta di partire con quest’iniziativa da Matera, dichiara la Stilista Fortunato, non e`casuale, ma voluta, in quanto Citta` della Pace e citta`piena di storia, tradizioni, splendidi luoghi, sapori, colori che voglio far dialogare con l’allegria, la fantasia e la creativita`della Moda.

Tutto questo servira`a recuperare quello che abbiamo perso in questi ultimi anni, il mio appello va a tutti i Sindaci lucani, ripartiamo da qui non abbandoniamo le nostre tradizioni, la nostra terra e`una miniera d’ispirazioni dalle mille sfaccettature, con tutte le sue bellezze e i suoi tesori nascosti, il mio legame profondo e autentico sara`motivo di grande impegno, un rito che servira`ad adattare, arricchire e trasformare l’ispirazione che viene dai nostri avi in modo che diventi qualcosa di nuovo.