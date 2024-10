Al via la quinta edizione del Basilicata International Film Festival

Il borgo di San Fele si prepara a diventare, per la prima volta, la capitale del cinema internazionale con la quinta edizione del Basilicata International Film Festival (BIFF), in programma dal 10 al 12 ottobre 2024. Ideato dal regista Alberto Nigro, che ne cura anche la direzione artistica, il festival si è ormai affermato come un appuntamento immancabile per cinefili e addetti ai lavori, proponendo un dialogo vivo tra culture e visioni del mondo.

Quest’anno, il concorso ha ricevuto 470 proposte da 32 Paesi, segno di un’attenzione crescente verso un evento che unisce cinema e riflessione culturale. Le opere selezionate saranno proiettate durante le ore pomeridiane, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire storie da tutto il mondo, in un’atmosfera intima e suggestiva, tipica del borgo lucano.

Alberto Nigro, con la sua visione creativa e la sua passione per il cinema d’autore, ha trasformato il BIFF in un punto di riferimento per il cinema di qualità e la scoperta di nuovi linguaggi visivi. “Ogni edizione del festival è un’occasione per raccontare storie che parlano a tutti, ma soprattutto per creare legami tra tradizioni e innovazioni, tra il locale e l’universale. Il cinema, per noi, è uno strumento potente di dialogo e di crescita collettiva,” ha dichiarato Nigro, sottolineando il tema scelto per questa edizione: “Radici e Orizzonti”.

Il festival si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio morale del Giffoni Film Festival, confermando il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale. “Siamo fieri di poter contare su tali collaborazioni, che condividono con noi l’idea del cinema come veicolo di dialogo interculturale e di riflessione sociale,” ha aggiunto il Sindaco di San Fele, Donato Sperduto, che sostiene con entusiasmo l’evento.

“Radici e Orizzonti”, il tema scelto per il BIFF 2024, invita il pubblico e i partecipanti a esplorare come il cinema possa essere un ponte tra passato e futuro. La Basilicata, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, diventa il contesto ideale per questa riflessione: identità, migrazione, trasformazione sociale e innovazione sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati attraverso la selezione di cortometraggi, documentari e lungometraggi internazionali.

Oltre alle tre giornate consecutive di proiezioni che inizieranno dalle 15 del pomeriggio fino a tarda sera, non mancheranno momenti di incontro e scambio: masterclass e workshop condotti da registi, attori e critici cinematografici offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire le nuove tendenze e tecniche della settima arte, rendendo il festival un’occasione non solo di visione, ma anche di apprendimento.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà Giorgio Gobbi, celebre attore romano, noto per aver recitato accanto a icone come Alberto Sordi. Con una carriera che abbraccia decenni di cinema italiano, Gobbi è particolarmente apprezzato per il suo stile inconfondibile e per la sua versatilità.

Un altro ospite molto atteso è Totò Cascio, l’attore che ha dato il volto al giovane Totò in Nuovo Cinema Paradiso, film vincitore del premio Oscar. Cascio rappresenta una delle figure simboliche del cinema italiano, protagonista di una delle opere più amate e premiate a livello internazionale.

Sarà presente anche Anna Rita Del Piano, attrice pugliese di grande talento, che ha lavorato con comici del calibro di Checco Zalone nel film campione d’incassi Che bella giornata. La sua presenza al festival sottolinea il legame tra cinema e commedia, due elementi che si fondono perfettamente nel suo lavoro.

Nel mondo del teatro, spicca il nome di Nicola Pistoia, attore e regista teatrale che ha collaborato con personalità di spicco come Michele Placido. Il suo contributo arricchirà il festival, portando la dimensione teatrale a dialogare con quella cinematografica.

Infine, l’evento accoglierà Elisabetta Pellini, attrice amata dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in celebri fiction come Un medico in famiglia, Rex e Don Matteo. Protagonista di numerosi film e serie TV, la Pellini rappresenta una delle figure più versatili e apprezzate del piccolo e grande schermo.

Il Basilicata International Film Festival non sarà solo una celebrazione del cinema, ma anche un’opportunità per il pubblico di incontrare da vicino questi grandi protagonisti della scena cinematografica e teatrale italiana.

www.basilicatafilmfestival.it