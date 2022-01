L’Editoriale: il Mattarella “Bis” è l’ennesima conferma di una insanabile crisi di rappresentanza

Una evidente forzatura costituzionale che apre degli scenari pericolosi ed inesplorati per la nostra Repubblica: Sergio Mattarella sarà capo dello stato praticamente fino al 2030, quindici anni di concentrazione di poteri molto importanti nelle mani della stessa figura. Una situazione che, a suo tempo, i padri Costituenti scelsero in tutti i modi di evitare non disciplinando il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica riservandosi di far ricorso a questa necessità soltanto in caso di guerra o di gravissime emergenze nazionali e internazionali (per quanto grave la situazione Pandemica negli ultimi tempi non ha alterato in alcun modo l’attività legislativa e di governo).