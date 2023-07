Volley: le qualificazioni all’Europeo Under 22 al Palasport di Villa d’Agri

Dal 21 al 23 luglio Marsicovetere torna al centro della pallavolo europea con le qualificazioni all’Europeo 2024 Under 22 con Bulgaria, Lussemburgo, Montenegro e l’Italia campione del Mondo Under 22 proprio un anno fa. Il teatro dell’evento ancora una volta il Palasport di Villa d’Agri che ha portato più che bene tre anni fa all’Italia Under 18 e molti di quei protagonisti sono in campo per il Mondiale Under 21. Domenica 23 luglio il calendario offrirà la rivincita della semifinale del Mondiale Under 21 tra Italia e Bulgaria che ha visto trionfare gli azzurri per il pass finale. Due delle quattro migliori formazioni al mondo saranno presenti in Basilicata per le qualificazioni all’Europeo Under 22 del prossimo anno in programma in Olanda. Tre giorni di gara intensi, sei match a partire da venerdì 21 luglio con Montenegro-Bulgaria alle 16:00 e Italia-Lussemburgo alle 18:30 passando per le gare del sabato con Bulgaria-Lussemburgo (16:00) e Montenegro-Italia (18:30) con il clou domenica 23 luglio con Lussemburgo-Montenegro (16:00) e come detto Bulgaria-Italia alle 18:30. Subito dopo la finale del Mondiale Under 21 contro l’Iran, l’Italia partirà dal Bahrein alla volta di Marsicovetere dove arriverà lunedì 17 luglio per iniziare poi la sessione di preparazione a partire da martedì 18 luglio. Giovedì 20 luglio arriveranno invece le nazionali di Bulgaria, Lussemburgo e Montenegro. La partecipazione all’evento sarà gratuita seguendo le indicazioni che il comitato regionale renderà note nei prossimi giorni.