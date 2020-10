Volley, esordio sfortunato per la Cave del Sole Geomedical Lagonegro

Cava del Sole Geomedical Lagonegro – Kemas Lupi Santa Croce (33-31, 21-25, 25,20, 22-25, ) 35’, 25’, 25’, 24’, 15’ tot 2 h 04′

Lagonegro: Mazzone 16, Spadavecchia 16, Fabroni 2, Battaglia, Marretta 9, Santucci, Maccarone5, Russo, Molinari, Tiurin 25, Scuffia1, Bellucci, Armenante. All. D’Amico

Santa Croce: Copelli 13, Sorgente, Sposato, Mannucci, Bezerra Walla 39, Colli 14, Di Marco, Aquarone 1, Di Silvestre 19, Barconi, Turri 1, Cappelletti, Robbiati 7 . All.Montagnani

Lagonegro: 4 muri, 3 Ace, 16 Errori in battuta, 55 %Attacco, 76% (33%)Ricezione

Santa Croce: 14m muri, 3 Ace, 19 Errori in battuta, 62 %Attacco, 68% (29%)Ricezione

Arbitri: Talento – Vecchione

VILLA D’AGRI – Un set per parte per entrambi le formazioni e il tie break va agli ospiti che si portano a casa 2 punti trascinati da un Walla in grande forma. Comunque una prestazione importante per i lagonegresi che prendono il primo punto stagionale.

Esordio in A2 per Mister D’Amico che sceglie Fabroni e Tiurin per la diagonale, Marretta e Mazzone le bande , al centro Spadavecchia e Maccarone, libero Santucci. Mister Montagnani risponde con Aquarone al palleggio e Walla come opposto, schiacciatori Di Silvestre e Colli, al centro Robbiati e Copelli, libero Sorgente.

Inizio in equilibrio con un punto per parte : il primo tentativo è dei lagonegresi solo 16-14 poi arriva nuovamente il pareggio sul 17mo punto. Quando sono gli ospiti a portarsi in vantaggio sul 17-19 mister D’amico chiama il primo tempo della gara e al rientro Tiurin accorcio con una diagonale strettissima (18-19) e poi Mazzone riporta la parità. Sul 22-24 la Cave del Sole annulla due set Point ai Lupi e Spadavecchia per due volte riporta i suoi in parità. Tiurin annulla e servono ancora i vantaggi per chiudere il set: è Mazzone a chiude il primo sigillo della stagione 20-21 della Cave del sole Geomedical.

Secondo set Tiurin e Marretta portano i lagonegresi sul 7-5 e i Lupi costretti a rincorrere trovando il pareggio sul 8-8. È sempre la parità a regnare e un check chiesto da Lagonegro su tocco dopo l’ attacco si Tiurin , non dà ai Lupi la possibilità di segnare il vantaggio ma bensì è ancora parità (15-15). Sul 18-21 mister D’Amico chiama il tempo , gli ospiti commettono errori al servizio ma poi Di Silvestre approfitta di una ricezione sbagliata dei lagonegresi ed è 20-24 poi l’opposto conciario chiude il set.

Terzo set il copione recita sempre l’equilibrio e i due opposti che si fanno vedere ma è Tiurin che è protagonista con tre punti che portano la Geomedical sul 16-13 e costringe mister Montagnani a chiamare il tempo . si arriva ancora a -1 con Walla che trascina i suoi sul 18-17 poi mister D’Amico gioca la pedina Scuffia e il giovane opposto entra e fa ace : è 20-17 per Cave del Sole.

Tra le fila dei lagonegresi si vede anche il libero Russo. Colli manda out una parallela ed è set point lagonegro 24-21 ed il set si chiude in favore dei lucani.

Quarto set i soliti Walla e Tiurin salgono in cattedra le squadre si scambiano nella conduzione del set ma solo due le lunghezze al massimo dividono le squadre. Sul 16-14 è Marretta a portare i suoi in vantaggio poi i toscani azzerano il vantaggio e si portano sul 18-20 con Colli. Il set così scivola nelle mani degli ospiti Cher rimettono al time break il verdetto del set.

Quinto set inizia con i Lupi che ingranano la marcia e si portano sul 1-4. D’Amico chiama così il tempo e al rientro Tiurin al servizio mette in difficoltà la ricezione ospite e poi è Mazzone a murare l’opposto Walla . Il pubblico esplode sul 6-5 a firma Tiurin poi ancora Mazzone in diagonale fa punto. Al cambio campo sono i toscani a essere in vantaggio 7-8. Si procede punto a punto poi Tiurin viene bloccato a muro e un errore in ricezione di Lagonegro porta i Lupi sul 9-12 . D’amico chiama il tempo ma al rientro Prosperi segna il 9-13 con un ace ancora Walla , miglior realizzatore della gara con 34 punti. La vittoria è degli ospiti e alla Geomedical va un solo punto.

“Dati incoraggianti per noi, loro molto forti in attacco e questa ha dato la vittoria a loro, noi potevamo fare molto di più a muro mentre in ricezione abbiamo fatto una gara superba- spiega mister D’Amico- dispiace non aver chiuso la gara e non abbiamo chiuso situazioni decisive, ma siamo sans squadra importante che deve tornare in palestra e esprimere un gioco migliore”.

Paola Vaiano

Intervista al Mister D’Amico: