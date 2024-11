Viggiano: donati oltre 7mila euro alla Fondazione ANT

Le parole del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“Poco fa insieme al Vicesindaco, al Presidente del Consorzio Terre dell’Alta Val d’Agri e al Forum Giovani Viggiano all’Hospice “Il Mandorlo” abbiamo donato all’ANT oltre 7.000,00 € come proventi derivanti dalla Manifestazione “Vino sotto le Stelle”, risorse economiche che serviranno ad aiutare chi è in difficoltà e chi ha necessità dell’aiuto di tutti noi

In passato lo abbiamo fatto e continueremo a farlo nel futuro come amministratori pubblici e come cittadini nella convinzione di essere sulla strada giusta

Nella mia qualità di Sindaco ho colto l’occasione di ringraziare quanti a vario titolo hanno aiutato in silenzio e dietro le quinte a far sì che una serata di festa si trasformasse in un momento di solidarietà e unità e, nel contempo, di trasferire i tanti apprezzamenti che ho avuto modo di ascoltare tra i cittadini della Valle con tutte le risorse umane dell’Hospice “Il Mandorlo” per l’ottimo servizio che portano avanti instancabilmente

Da parte mia e dell’Amministrazione Comunale l’orgoglio e la soddisfazione di aver combattuto anni fa per far aprire questa struttura

Alle polemiche senza fine, alle denunce strumentali e continue di chi dovrebbe pensare e lavorare al bene della comunità regionale e locale e a chi pensa di ribaltare il risultato elettorale attraverso un utilizzo deviato e ormai asfissiante della Giustizia preferiamo i fatti e le azioni

Insomma in poche parole: Andiamo Avanti”.