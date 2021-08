[VIDEO] Viggiano, il culto della Madonna Nera e i suoi itinerari patrimonio dell’Unesco: avviato l’iter per la candidatura

Oggi giornata storica per Viggiano e l’intera Basilicata, il Sindaco Amedeo Cicala:

“Grazie all’intero Consiglio Comunale di Viggiano, ai Colleghi Sindaci, alla Regione Basilicata e a quanti sostengono questo importante percorso di comunità di candidatura a Patrimonio dell’Unesco: <<Tradizioni e Culto della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano e i suoi Itinerari di Pellegrinaggio>>.

Giornata storica per Viggiano, per la Val d’Agri, per la Basilicata e, soprattutto, per tutti i Lucani.

Orgogliosi e fieri di essere Lucani

L’entusiasmo inizia ad essere contagioso e noi ci crediamo”.