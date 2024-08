“Viaggio in Terza Classe” commedia in musica con Graziano Accinni. Il 30 agosto a Brienza

Viaggio in terza classe: Chitarra, Arpa e canti per accompagnare racconti di grandi migrazioni ispirati a vicende realmente accadute a realtà vissute dal popolo lucano costretto ad emigrare per sfuggire alla fame. “VIAGGIO IN TERZA CLASSE”con Nora De Gregorio (attrice) Daniela Ippolito(arpa) Graziano Accinni(chitarra) testi di Maria Luisa Barbante e Nora De Gregorio.

Un racconto in parole e musica di sogni di matrimoni per procura di mondi che allora a cavallo tra fine 800 e i primi anni del 900 erano lontanissimi e dove ogni momento della vita era un’avventura a tratti anche molto pericolosa. Racconti di grandi differenze tra le classi sociali più abbienti che viaggiavano per piacere e delle altre che a fatica avevano avuto la possibilità di procurarsi un biglietto in terza classe alla ricerca di una vita migliore per poi ritornare nei luoghi natii con le fortune accumulate o addirittura non fare più ritorno. Le rotte migratorie dei musicanti girovaghi e anche di musicisti e arpisti preparati che erano riusciti a lavorare in grandi e famose orchestre come i fratelli Ramagnano provenienti dal borgo di Marsicovetere nella Valle dell’Agri in provincia di Potenza oppure i Girovaghi e i Musicisti originari di Viggiano che dal loro paese si muovevano in tutta Europa da Alessandria d’Egitto ai paesi dell’Est e dalle Americhe si inoltravano fin nella lontana Australia portando con i loro strumenti la Cultura e la Musica sia della Lucania che di tutto il Sud Italia compreso le Arie d’opera degli autori più famosi della nostra Penisola. Soprattutto i Viggianesi erano un collante sociale perché riuscivano a riunire intorno a loro tutte le genti di ogni sorta affascinati dalle arpe e dalle melodie ancestrali di brani che si erano tramandati di generazione in generazione compresi quelli in dialetto lucano e napoletano.